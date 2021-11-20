У Малафеевых при разводе есть шансы на мирный раздел имущества

Вячеслав Малафеев на днях сообщил, что они с супругой Екатериной разводятся. Малафеевы воспитывали двоих детей Вячеслава от первого брака: Ксению и Максима. А также у них есть общий сын Алекс, который только недавно пошел в школу.

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В семье и ранее были проблемы, но окончательно союз распался , по слухам, из-за флирта Вячеслава с Айзой, также много хлопот доставляет супругам Ксения…

О разделе имущества пока в открытом доступе информации нет, однако по мнению источника агентства ФАН, у пары есть все шансы разобраться с этим без скандалов.

«Они пока не обсуждали раздел имущества — Екатерина вообще готовится к своим гонках велосипедным. Но бизнес, похоже, делить не придется. Компания «М16» по продаже элитной недвижимости полностью отдана Екатерине. Ну там и передавать-то нечего — они в глубоком минусе», — сообщил источник.

У спортсмена 80% владения горнолыжной базой «Любытино-Салом», 20% — у его супруги. Гендиректором базы работает ее отец. Кроме того, у Екатерины бизнес по перевозке людей фуникулером.

У

Малафеева несколько квартир, а также загородный дом на берегу Финского залива стоимостью в 180 миллионов рублей, но все это было куплено до брака. В статусе совместно нажитого имущества - 250-метровая квартира в жилом комплексе deluxe-класса на Крестовском острове. Примерная стоимость ее - более 100 миллионов рублей. И два автомобиля: Mercedes-Benz G-класса за 15 миллионов рублей и джип Maserati Levante за 8 миллионов рублей.