Известную российскую певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в собственной квартире на прошлой неделе, сняли с аппарата ИВЛ, но ее состояние все еще остается тяжелым, о чем сообщает StarHit, ссылаясь на сведения из НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Отмечается, что Хлебникова пришла в сознание днем 17 ноября, врачи отключили ее от аппарата ИВЛ. При пожаре певица получила серьезные ожоги, ее состояние оценивается как стабильно-тяжелое. У нее также диагностирован ожог дыхательных путей второй степени, поэтому питается пациентка через зонд. После отключения от аппарата ИВЛ у Хлебниковой поднялась температура до 38,5 градуса. Артистка находится в сознании, она все понимает и ведет себя адекватно. Пока неизвестно, когда ее переведут в обычную палату.

Напомним, ранее сообщалось о том, что певица она получила ожоги более 50% тела. Представители Хлебниковой от комментариев отказываются, отмечая, что вся информация о ней будет публиковаться в социальных сетях певицы.