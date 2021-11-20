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МакSим впервые после комы появилась на сцене

Вечерняя Москваиещё 1
27 минут назад

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим этим летом переболела пневмонией в тяжелой форме. Артистка боролась за свою жизнь дольше месяца. Все это время Марина находилась в искусственной коме, после нее она до сих пор восстанавливается. Однако в пятницу, 19 ноября, певица впервые после больницы появилась на большой сцене.

МакSим впервые после комы появилась на сцене
Фото: ТАССТАСС

МакSим порадовала поклонников своим визитом на юбилейный день рождения канала МУЗ-ТВ, который прошел в Кремле. На публике исполнительница появилась в платье нежно-лилового цвета.

Отмечается, что Марина не стала выступать, а просто забрала свою награду. Это связано с самочувствием певицы. Также она поблагодарила всех, кто переживал за ее здоровье.

12 ноября телеврач Елена Малышева с восторгом рассказала о лечении певицы МакSим, которая летом боролась с коронавирусной инфекцией и была на грани жизни и смерти. Малышева отметила, что врачи, лечившие исполнительницу, сделали большой прорыв в медицине.

Минувшим летом МакSим была госпитализирована с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время исполнительницу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. МакSим провела в медикаментозном сне почти два месяца. Сейчас певица находится на восстановлении.
Шоу-бизнес,Елена Малышева,
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