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СК вновь проверит творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков

Вероника Полынина
33 минуты назад

Следственный комитет России снова проверит творчество рэпера Моргенштерна. Материал проверки зарегистрирован в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, сообщает RTVI со ссылкой на источники.

СК вновь проверит творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указано в материалах, мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество Моргенштерна содержит пропаганду паразитирующего образа жизни, наркотиков и девиантного поведения. При этом аудитория рэпера состоит в основном из подростков.

Правоохранители подозревают рэпера в склонении неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к употреблению наркотиков (ст. 230 ч. 3 УК РФ), ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Телеграм-канал Mash сообщает, что проверка проводится из-за клипа Pablo и затронет также продюсера и оператора Моргенштерна Артема Клюшина и Александра Романова, которые разместили данное видео в своих соцсетях.

В июне Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков из-за песен «Розовое вино - 2» и Family. Эксперты ГБУ «Московский исследовательский центр» обнаружили в композициях положительную «демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются «наркотики» и «богатство».

Шоу-бизнес,Артем Клюшин,Александр Романов,СКР,
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