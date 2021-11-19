СК вновь проверит творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков

Следственный комитет России снова проверит творчество рэпера Моргенштерна. Материал проверки зарегистрирован в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, сообщает RTVI со ссылкой на источники.

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Как указано в материалах, мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество Моргенштерна содержит пропаганду паразитирующего образа жизни, наркотиков и девиантного поведения. При этом аудитория рэпера состоит в основном из подростков.

Правоохранители подозревают рэпера в склонении неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к употреблению наркотиков (ст. 230 ч. 3 УК РФ), ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Телеграм-канал Mash сообщает, что проверка проводится из-за клипа Pablo и затронет также продюсера и оператора Моргенштерна Артема Клюшина и Александра Романова, которые разместили данное видео в своих соцсетях.