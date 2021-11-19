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Клявер объяснил, почему все награды «Чая вдвоем» оказались у него

Вероника Полынина
40 минут назад

Певец и музыкант, бывший участник распавшегося дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер на «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, почему все шесть наград «Золотой граммофон», которые он получал вместе со вторым участником группы Стасом Костюшкиным, хранятся у него дома.

Клявер объяснил, почему все награды «Чая вдвоем» оказались у него
Фото: InstagramInstagram

«Все «Граммофоны», полученные за «Чай вдвоем», у меня на хранении. Костюшкин сказал: Ден, ты человек ответственный, точно никуда не потеряется. Так что у меня все лежит, протираю пыль», - пояснил Клявер.

Он рассказал, что сегодня состоялась презентация клипа на песню «Тебя удача найдет», за который в этом году получит еще один «Золотой граммофон». Это уже одиннадцатая награда Клявера. Шесть «Золотых граммофонов» он получил в дуэте «Чай вдвоем», еще пять – за сольное творчество.

Музыкант рассказал, что у него есть «мотивационный столик» с наградами, который стоит в студии стоит справа от его рабочего компьютера.

«Когда возникают творческие инсинуации, когда начинаешь переживать и волноваться на тему, что как-то не выходит каменный цветок и новый хит, я на эту полочку смотрю и понимаю: когда-то начинал, и вообще ничего не было – и тут же приходит вдохновение», - рассказал музыкант.

Дуэт композитора и певца Дениса Клявера и поэта, певца, предпринимателя и актера Стаса Костюшкина «Чай вдвоем» существовал с 1994 по 2012 год. Группа распалась в 2012 году из-за отсутствия концертов и закрытия телепередачи «Городок», когда умер отец Дениса Клявера Илья Олейников. После распада дуэта Клявер занимается сольной карьерой, а Костюшкин запустил новый проект «A-Dessa».

Шоу-бизнес,Стас Костюшкин,Илья Олейников,Денис Клявер,Русское Радио,
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