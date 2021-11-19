«Мы ее не узнаем»: хирург оценил ожоги на лице Хлебниковой

«Восстановить лицо — это только часть задачи врачей. Кожу можно менять потом хоть 20 лет, это эстетическая проблема. А пока главное — спасти жизнь пациентки. В тканях могли начаться некротические изменения, а отравление газом могло затронуть дыхательные пути. Врачи, конечно, сделают все возможное, но вопрос в том, выдержат ли почки, печень, другие органы. Если певица действительно выпивала, что ни для кого не секрет, ее организм может быть очень ослаблен».