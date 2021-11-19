«Мы ее не узнаем»: хирург оценил ожоги на лице Хлебниковой

Певице Марине Хлебниковой, пострадавшей в пожаре в своей квартире, необходима серьезная пластика и пересадка кожи. Об этом «Комсомольской правде» сообщил врач-хирург Андрей Шестаков.
По данным издания, Хлебникова получила ожоги разных частей тела и степеней тяжести, в том числе IIIб — очень тяжелое поражение — на лице.
«Если на лице ожог степени IIIб, это значит, что нужна серьезная пластика и пересадка кожи. Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности и, к сожалению, теперь вообще ее не узнаем. Такая степень поражения — это очень плохо. Для понимания: при первой степени на коже появляются пузыри, при второй — глубокое поражение ткани, при третьей уже задеты мышцы, при четвертой — кости», — рассказал «КП» Шестаков.
При этом давать прогноз о состоянии певицы хирург не стал. По словам Шестакова, сейчас главное ее спасти, а что будет дальше — второстепенный вопрос.
«Восстановить лицо — это только часть задачи врачей. Кожу можно менять потом хоть 20 лет, это эстетическая проблема. А пока главное — спасти жизнь пациентки. В тканях могли начаться некротические изменения, а отравление газом могло затронуть дыхательные пути. Врачи, конечно, сделают все возможное, но вопрос в том, выдержат ли почки, печень, другие органы. Если певица действительно выпивала, что ни для кого не секрет, ее организм может быть очень ослаблен».
Пожар в квартире Хлебниковой на Ратной произошел ночью 18 ноября. Помимо самой певицы дома находились ее дочь и родители — они серьезных травм не получили. Хлебникову госпитализировали в больницу с ожогами 20% тела и отравлением угарным газом. На данный момент певица находится на лечении в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Склифосовского. Врачи ввели Хлебникову в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.