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«К Марине никаких вопросов»: Пригожин пожелал выздоровления Хлебниковой

Вероника Полынина
53 минуты назад

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожелал скорейшего выздоровления певице Марине Хлебниковой, пострадавшей от пожара в своей квартире. Он заявил, что к артистке у него нет никаких вопросов, в отличие от ее мужа Михаила Майданича, сообщает LIFE.

Пригожин пожелал выздоровления Хлебниковой
Фото: InstagramInstagram

По словам Пригожина, супруг Хлебниковой «кинул» его на полмиллиона долларов. Ситуация пока так и не решилась.

"У меня нет никаких вопросов к Марине Хлебниковой. Мне хочется ей пожелать скорейшего выздоровления, потому что больничная койка — это такая противная штука. Я очень люблю и уважаю врачей. Могу сказать, что целиком и полностью доверяю профессионалам. И я надеюсь, что наши врачи смогут сделать все, чтобы ее страдания были облегчены. Желаю скорейшего выздоровления", — отметил продюсер.

Пригожин добавил, что в результате дел с Майданичем, кроме него, пострадали "МДМ банк", а также еще несколько серьезных структур, которые решили вложить деньги в проект "Фабрика развлечений" (торговый дом).

Муж Хлебниковой, по словам продюсера, просто всех кинул и пропал, а вместе с ним исчезли и огромные деньги. Майданича до сих пор многие ищут. Сам же Пригожин вычеркнул мошенника из своей жизни, чтобы зря не тратить нервы и время. Он признался, что "попал на полмиллиона долларов и сам виноват".

Напомним, пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Огонь занял площадь 10 квадратных метров. Артистку, замотанную в одеяло, вынесли пожарные, которые не сразу обнаружили ее в задымленном помещении. После пожара она была доставлена в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, врачи которого диагностировали у женщины отравление угарным газом и ожоги по всему телу.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Иосиф Пригожин,МДМ банк,
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