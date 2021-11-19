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Медик оценил шансы Хлебниковой на выздоровление

Вероника Полынина
47 минут назад

Кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев считает, что шансы на выживание и реабилитацию певицы Марины Хлебниковой, серьезно пострадавшей при пожаре в собственной квартире в Москве, есть, пишет «Слово и дело».

Медик оценил шансы Хлебниковой на выздоровление
Фото: InstagramInstagram

Хлебникова была госпитализирована в НИИ Склифосовского вечером в четверг, 18 ноября, после пожара в своей квартире. Ее подключили к аппарату ИВЛ, у певицы обожжено 50% тела. Прогнозов на выздоровление артистки медики пока не дают.

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Как пояснил Зайцев, 50% наружного поражения – еще не фатальная цифра, шансы на выживание и реабилитацию с этой точки зрения есть.

При этом он отметил, что ничего не известно о том, насколько Хлебникова надышалась угарным газом и насколько выражено поражение легких, так как она находится в бессознательном состоянии, и исследование функции внешнего дыхания провести невозможно. Единственное, что можно сделать – компьютерно-томографическое исследование легких.

Также непонятно, был ли прямой ожог слизистых оболочек дыхательных путей - носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки.

«Момент четвертый – живучесть данного конкретного организма. То есть насколько готов иммунитет, насколько организм в данный момент времени здоров или болен – находится в стадии ремиссии по всем заболеваниям или какое-то заболевание находится в стадии обострения», — отметил врач.

Кроме того, важен возраст пациента, насколько он активен и подвижен, его спортивность и атлетичность.

По словам Зайцева, также важно, насколько правильное, эффективное, четкое, сбалансированное решение будет предложено для пациента.

«Здесь не приходится сомневаться, потому что мы говорим про Москву и профильное учреждение», — считает врач.

Еще один фактор – упущенное время. По его словам, произойди пожар за чертой Москвы, время могло быть упущено, потому что бригаде медиков нужно было доехать на место, возможно, попав в пробки. В случае с Хлебниковой здесь все сложилось удачно.

«А вот дальше все уже на стороне пациента и того, как это разрешится. Тем не менее, это не совсем патовая ситуация, поэтому шансы безусловно есть. Поэтому Марине – скорейшего выздоровления, быстрой реабилитации и выхода из этого состояния», — заключил Зайцев.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Владимир Зайцев,
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