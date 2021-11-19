Дочь Якубовича покинула РФ после откровений на ТВ

23-летняя дочь Леонида Якубовича совсем недавно начала привлекать внимание общественности. Наследница бессменного ведущего капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале оказалась весьма темпераментной и необычной особой.
После откровений Варвары в студии программы «Секрет на миллион» интерес общественности к ней только возрос, так как во время разговора с ведущей она высказала нетипичные взгляды на некоторые вещи. И это не говоря уже о довольно яркой внешности звездной наследницы. Дочь Якубовича своей популярности не стесняется. Девушка активно ведет страницу в Instagram и делится подробностями личной жизни. Так, например, выяснилось, что Варвара покинула Россию. Причем наследница известного телеведущего впервые отправилась в заграничное путешествие совершенно одна.
«Первое одиночное путешествие. Первый раз в своей жизни я полетела с пересадками в другую страну без семьи, знакомых и друзей», — поделилась Варвара Видо.
Сейчас дочь Леонида Аркадьевича наслаждается отдыхом в Мексике. Как призналась девушка, она с самого детства интересовалась этим государством, в котором царит причудливое сочетание испанской, индейской и карибской культур. Теперь мечта Вари посетить Северную Америку осуществилась, и она собирается побывать во всех возможных регионах Мексики.
«Мексика – страна контрастов. Безумно похоже на Испанию, но умом понимаешь, что ты на другом конце света. Утром холодно, днем жарко, вечером снова холодно. Красочные, как с открытки, дома, дворики, переулки, закаты и рассветы с одной стороны, а с другой – бедное население, неухоженность городов, в каждом из которых чувствуется архитектурное давление колониальной тирании», — рассказала о своих впечатлениях наследница Якубовича.
Отметим, что сейчас Варвара Видо учится в МГИМО и планирует стать журналисткой. Она уже успела поработать в СМИ, так что дочь телеведущего вряд ли можно считать легкомысленной особой, которая собирается жить за счет знаменитой фамилии своего родителя. Хотя ранее Варя честно признавалась, что Леонид Якубович не жалеет на нее денег. Ведь именно он оплатил ее дорогостоящую учебу.