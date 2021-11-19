Дочь Якубовича покинула РФ после откровений на ТВ

23-летняя дочь Леонида Якубовича совсем недавно начала привлекать внимание общественности. Наследница бессменного ведущего капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале оказалась весьма темпераментной и необычной особой.

Фото: instagram.com/barbaravibe instagram.com/barbaravibe

После откровений Варвары в студии программы «Секрет на миллион» интерес общественности к ней только возрос, так как во время разговора с ведущей она высказала нетипичные взгляды на некоторые вещи. И это не говоря уже о довольно яркой внешности звездной наследницы. Дочь Якубовича своей популярности не стесняется. Девушка активно ведет страницу в Instagram и делится подробностями личной жизни. Так, например, выяснилось, что Варвара покинула Россию. Причем наследница известного телеведущего впервые отправилась в заграничное путешествие совершенно одна.

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«Первое одиночное путешествие. Первый раз в своей жизни я полетела с пересадками в другую страну без семьи, знакомых и друзей», — поделилась Варвара Видо.

Сейчас дочь Леонида Аркадьевича наслаждается отдыхом в Мексике. Как призналась девушка, она с самого детства интересовалась этим государством, в котором царит причудливое сочетание испанской, индейской и карибской культур. Теперь мечта Вари посетить Северную Америку осуществилась, и она собирается побывать во всех возможных регионах Мексики.

«Мексика – страна контрастов. Безумно похоже на Испанию, но умом понимаешь, что ты на другом конце света. Утром холодно, днем жарко, вечером снова холодно. Красочные, как с открытки, дома, дворики, переулки, закаты и рассветы с одной стороны, а с другой – бедное население, неухоженность городов, в каждом из которых чувствуется архитектурное давление колониальной тирании», — рассказала о своих впечатлениях наследница Якубовича.