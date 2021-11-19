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Адель выпустила первый за шесть лет альбом

Газета.Ru
12 минут назад

Британская певица Адель опубликовала свой новый альбом "30" 19 ноября 2021 года. В релиз, опубликованный на цифровых платформах вошли 12 песен, в делюкс-издание включено три бонуса. В списке песен есть и композиция Easy On Me, вышедшая ранее синглом - на нее снят клип канадского режиссера Ксавье Долана.

Адель выпустила первый за шесть лет альбом
Фото: adele.comadele.com

Перед выходом альбома Адель дала закрытый концерт Adele: One Night Only, вышедший на телеканале CBS, и дала интервью журналистке Опре Уинфри.

В интервью она, в частности, рассказала об отношениях с бывшим мужем, переживаниям о расставании с которым, по-видимому, посвящена значительная часть песен нового альбома.

Ранее сообщалось, что Адель помогла фанату сделать предложение на ее концерте. В ходе выступления Адель попросила зрителей замолчать, чтобы помочь устроить сюрприз, а также выключить свет.

Шоу-бизнес,Адель,Ксавье Долан,CBS,
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