Крутого втянули в конфликт Гагариной и Кормухиной

Два года назад Ольга Кормухина подала иск в Тверской районный суд Москвы против Полины Гагариной. Предметом конфликта двух звезд стал кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка».

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Полину Гагарину обвинили в том, что она якобы исполнила композицию в той же переработке, что и ранее Ольга Кормухина. Вот только суд первой инстанции встал на сторону Гагариной, не дав сторонам провести экспертизу треков и проверить, однотипны они или нет. По мнению представительницы Кормухиной, именно поэтому ее клиента пока что проигрывает артистке.

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«Без этого спор вообще разрешить невозможно, поэтому и в иске было отказано. Все тогда изменилось после того, как интересы Полины взялась отстаивать адвокат Владимира Путина Елена Забралова. Она работала с Владимиром Владимировичем в 2011 году в деле против оппозиционных политиков о защите чести и достоинства. Кроме того, 30 лет трудилась в прокуратуре», — заявила адвокат Кормухиной Валерия Рытвина.

Второй представитель Ольги уверен, что Полина пригласила столь именитого адвоката только после того, как поняла — шансов победить в суде свою коллегу у нее немного. Тогда же сторона Гагариной предположила, что сама Кормухина не имела прав на исполнение «Кукушки».

«Ответчики сразу предложили спорную позицию: якобы у Кормухиной есть какие-то дефекты в правах. Эта конструкция вызвала у всех только раздражение — то есть, кто угодно может украсть у другого в связи с ошибками в оформлении бумаг. Тем не менее районный суд, вероятно, испугался влияния защитницы, ее высокопоставленных друзей и клиентов, и отказал нам во всех требованиях», — предположил Василий Бурдюг.

Представители Кормухиной уже успели обратиться в апелляционную инстанцию, подав жалобу в Мосгорсуд. Несмотря на то, что данный процесс часто носит формальный характер и не приводит ни к каким изменениям, в случае конфликта Ольги и Полины судьи заинтересовались подробностями этого дела. По словам Рытвиной, впервые за два года дело сдвинулось с мертвой точки.

После шести заседаний истцы наконец-то дождались хороших новостей. На предыдущем слушании отменили решение районного суда. А на 18 ноября была назначена экспертиза, которую так ждали представители Кормухиной. Примечательно, что ответчики предложили на этом этапе привлечь к делу Игоря Крутого, который, как известно, очень хорошо относится к Полине Гагариной.

«Готовность ее провести выразили Федеральный центр экспертиз при Минюсте и Консерватория имени Чайковского — по запросам с нашей стороны. Со стороны ответчика была предложена кандидатура Игоря Крутого, он также войдет в комиссию. Можно предположить, почему все эти два года ответчики так рьяно противодействовали данному шагу. Версия Гагариной, действительно, абсолютно идентична песне Ольги, случайных совпадений тут быть не может. Результат экспертизы окончательно уничтожит репутацию Полины», — утверждают представители Кормухиной.