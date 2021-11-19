Стало известно о состоянии Хлебниковой

У певицы Марины Хлебниковой , пострадавшей при пожаре 18 ноября, диагностировали отравление угарным газом и многочисленные ожоги. Об этом сообщает « Пятый канал ».

Пожар в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Сообщалось, что площадь возгорания составила десять квадратных метров. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что в момент пожара в квартире находились пять человек, двум из них потребовалась помощь врачей.