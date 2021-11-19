"Хотел выбросить из окна": муж жестоко избивал Успенскую на глазах у дочери

Певица Любовь Успенская на шоу «Звезда в ответе» на канале «Муз-ТВ» рассказала, что ее четвертый муж Александр Плаксин избивал и угрожал ей на протяжении всей семейной жизни.
Некоторые моменты рукоприкладства со стороны мужчины происходили на глазах дочери пары — Татьяны Плаксиной.
«Я не хотела, чтобы все знали о том, что у меня не сложилась семейная жизнь, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает. Как-то на концерте в России я должна была быть на пресс-конференции, но он таких синяков наделал, что ее пришлось отменять. И даже с окна как-то хотел выбросить, Танечка была свидетельницей», — сказала Успенская.
По словам певицы, Плаксин поднимал на нее руку в основном в состоянии алкогольного опьянения, когда терял над собой контроль. Но и трезвым мог грубить ей, называя «самой стремной женщиной в своей жизни, бездарной певицей и посмешищем».
«Об издевательствах знали только приближенные к семье люди — домработница, водитель, но они, как и я, молча это хавали. Я понимала, что он жалкий человек, трус, но продолжала щадить его и даже наоборот пыталась поставить на пьедестал».