Соседов раскрыл, как Украина "нагибает" Ротару

«Эта тема полощется много лет, ежегодно перед съемками новогодних огоньков и "Песни года", когда Ротару приезжает сниматься в Москву. Аурика может говорить что угодно, да и сама София Михайловна тоже, но на самом деле ей абсолютно "по барабану", чей Крым. Она не украинская и не российская, а советская артистка, а в составе СССР это было абсолютно неважно. Поэтому, Крым может быть хоть узбекским — ей это все равно", — приводятся в материале слова Соседова.