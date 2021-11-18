В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Соседов раскрыл, как Украина "нагибает" Ротару

Елена Прошина
9 минут назад

Музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя недавние слова сестры Софии Ротару Аурики об «ожидании их семьи возращения оккупированного Крыма Украине», раскрыл «РИА Новости Крым» реальную позицию певицы.

Соседов раскрыл, как Украина "нагибает" Ротару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта тема полощется много лет, ежегодно перед съемками новогодних огоньков и "Песни года", когда Ротару приезжает сниматься в Москву. Аурика может говорить что угодно, да и сама София Михайловна тоже, но на самом деле ей абсолютно "по барабану", чей Крым. Она не украинская и не российская, а советская артистка, а в составе СССР это было абсолютно неважно. Поэтому, Крым может быть хоть узбекским — ей это все равно", — приводятся в материале слова Соседова.

Также критик подчеркнул, что любые высказывания родственников Ротару не должны отождествляться с ее мнением, а собственные заявления певицы следует оценивать с учетом ситуации в стране, гражданкой которой она является.

«Там страшный национализм сегодня. Ее "нагибают", мол, выступай, чтоб Крым нам отдать. Вот она и говорит. Но аккуратно. Не с пеной у рта и не ходит на митинги, как Ахеджакова. У нее украинский паспорт, она живет под Киевом, поэтому и вынуждена так говорить, хотя на самом деле так не считает и вообще далека от политики».

Ранее стало известно, что 4 декабря София Ротару примет участие в «Песне года». Афиша с именем певицы и других известных исполнителей опубликована в Instagram-аккаунте телевизионного песенного фестиваля.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,София Ротару,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители