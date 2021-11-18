Соседов раскрыл, как Украина "нагибает" Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя недавние слова сестры Софии Ротару Аурики об «ожидании их семьи возращения оккупированного Крыма Украине», раскрыл «РИА Новости Крым» реальную позицию певицы.
«Эта тема полощется много лет, ежегодно перед съемками новогодних огоньков и "Песни года", когда Ротару приезжает сниматься в Москву. Аурика может говорить что угодно, да и сама София Михайловна тоже, но на самом деле ей абсолютно "по барабану", чей Крым. Она не украинская и не российская, а советская артистка, а в составе СССР это было абсолютно неважно. Поэтому, Крым может быть хоть узбекским — ей это все равно", — приводятся в материале слова Соседова.
Также критик подчеркнул, что любые высказывания родственников Ротару не должны отождествляться с ее мнением, а собственные заявления певицы следует оценивать с учетом ситуации в стране, гражданкой которой она является.
«Там страшный национализм сегодня. Ее "нагибают", мол, выступай, чтоб Крым нам отдать. Вот она и говорит. Но аккуратно. Не с пеной у рта и не ходит на митинги, как Ахеджакова. У нее украинский паспорт, она живет под Киевом, поэтому и вынуждена так говорить, хотя на самом деле так не считает и вообще далека от политики».
Ранее стало известно, что 4 декабря София Ротару примет участие в «Песне года». Афиша с именем певицы и других известных исполнителей опубликована в Instagram-аккаунте телевизионного песенного фестиваля.