Волочкова стала жертвой крупной финансовой пирамиды

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в полицию после того, как неизвестные под предлогом выгодных инвестиций выманили у артистки крупную сумму денег и пропали, пишет Телеграм-канал Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Некий Тимур из компании QBF позвонил Волочковой в июне 2020 года. Он сообщил, что нашел ее номер телефона в «базе самых успешных людей России». Он предложил инвестировать в его компанию и таким образом стать миллионером за несколько месяцев. Волочкова сначала вложила два миллиона рублей, потом инвестировала еще один. Обратно ей выплатили 1 150 000 рублей, после чего пропали. Волочкова 17 ноября обратилась с заявлением в полицию.

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Как рассказала изданию «Коммерсантъ» сама Волочкова, после разговора с Тимуром она приехала в офис QBF в «Москва-Сити». По заключеному там договору сроком на один год она перевела на счет компании 2 млн руб. под 10% годовых. Тимур позже убедил балерину вложить еще 1 млн руб. сроком на три месяца.

Последующие три месяца компания QBF направляла на электронную почту Волочковой пустые платежные поручения без сумм и каких-либо подписей Балерину это насторожило. В итоге она смогла вернуть вложенный миллион рублей и проценты по вкладу в размере 150 тыс. руб. В попытке вернуть вложенные в августе 2021 года 2 млн руб. Волочкова дошла до гендиректора QBF Станислава Матюхина, который пообещал вернуть эту сумму частями. Он также попросил балерину воспользоваться своими связями и помочь компании разблокировать счета. Волочкова делать этого не стала. В итоге балерине вернули 500 тыс. руб. и после этого сотрудники QBF перестали выходить на связь.

Матюхин посоветовал ей все вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару QBF Роману Шпакову. Однако тот успел уехать за границу и в настоящее время скрывается, предположительно, в ОАЭ.

Тверской суд Москвы заочно арестовал Шпакова. Следствие считает его организатором преступления. Также задержаны соучредитель ООО QBF, ранее возглавлявший кипрский офис компании Зелимхан Мунаев, юрист этой структуры Евгения Россиева и директор филиальной сети компании Владимир Пахомов.

Кроме того, суд наложил арест на дорогостоящие иномарки, объекты недвижимости в столице и Подмосковье, в том числе торговый центр в Зеленограде, а также на паи в ряде закрытых инвестиционных фондах, которые принадлежат организациям, аффилированным с участниками группы. В целом под арест подпало имущество, рыночная стоимость которого оценивается в 1 млрд руб.