Садальский выложил архивные снимки с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский поделился со своими подписчиками архивными фотографиями с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая второй год борется с онкологией. Соответствующие кадры артист опубликовал в своем блоге в Instagram.
Садальский заявил, что он недавно озвучивал кинокартину, на которой «поставили крест».
«Помню, как мы старались успеть, снимали сутками, дети работали наравне со взрослыми и совсем не спали… Было недоснято всего полчаса, но работа остановилась на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет…» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. WomanHit.ru), — отметил актер.
Станислав заявил, что им удалось вернуть прошлое. «Случилось чудо. На помощь пришла анимация, и все недоснятое дорисовали волшебники-мультипликаторы», — заявил артист.
В комментариях поклонники Садальского признались, что рады «возрождению» фильма, который должен был выйти еще в 2016 году. Также они отметили, что с радостью бы посмотрели на Заворотнюк, которая из-за тяжелой болезни нигде не снимается уже несколько лет.