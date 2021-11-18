Садальский выложил архивные снимки с Заворотнюк

«Помню, как мы старались успеть, снимали сутками, дети работали наравне со взрослыми и совсем не спали… Было недоснято всего полчаса, но работа остановилась на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет…» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. WomanHit.ru), — отметил актер.