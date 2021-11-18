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Садальский выложил архивные снимки с Заворотнюк

WomanHit.ru
23 минуты назад

Актер Станислав Садальский поделился со своими подписчиками архивными фотографиями с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая второй год борется с онкологией. Соответствующие кадры артист опубликовал в своем блоге в Instagram.

Садальский выложил архивные снимки с Заворотнюк
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗРАЩЕНИЕ»КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗРАЩЕНИЕ»

Садальский заявил, что он недавно озвучивал кинокартину, на которой «поставили крест».

«Помню, как мы старались успеть, снимали сутками, дети работали наравне со взрослыми и совсем не спали… Было недоснято всего полчаса, но работа остановилась на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет…» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. WomanHit.ru), — отметил актер.

Станислав заявил, что им удалось вернуть прошлое. «Случилось чудо. На помощь пришла анимация, и все недоснятое дорисовали волшебники-мультипликаторы», — заявил артист.

В комментариях поклонники Садальского признались, что рады «возрождению» фильма, который должен был выйти еще в 2016 году. Также они отметили, что с радостью бы посмотрели на Заворотнюк, которая из-за тяжелой болезни нигде не снимается уже несколько лет.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,Станислав Садальский,
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