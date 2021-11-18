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Норкин рассказал анекдот о кредитах в России

Елена Прошина
8 минут назад

Телеведущий Андрей Норкин рассмешил зал телепередачи до слез. Он рассказал анекдот о мужчине, который хотел купить автомобиль класса «люкс» в кредит на три года в эфире передачи «Место встречи».

Норкин рассказал анекдот о кредитах в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выпуск был посвящен микрозаймам и закредитованности россиян. Гости и ведущий спорили, на ком лежит ответственность за сложившуюся экономическую ситуацию — на людях или организациях. Подводя итог программы, Норкин решил развеселить зрителей анекдотом о мужчине, желающем приобрести Bentley.

В элитный автосалон заходит простой на вид мужчина и обращается с бумажкой к консультанту с просьбой, озвучить ему стоимость автомобиль Bentley GT Coupe, начинает рассказ Норкин. Продавец называет цену в 250 тысяч евро.

Потенциального покупателя поражают такие цифры, однако он хочет узнать, сколько ему придется выплачивать, если взять машину в кредит на год. Консультант заявил, что сумма в месяц составит 25 тысяч. Тогда, расстроившись, мужчина задает вопрос: «А на два года?». Продавец, теряя терпение, называет сумму в 12 500. Однако на этом разговор не заканчивается и мужчина интересуется рассрочкой в три года. Тут сотрудник салона уже не выдерживает и с иронией отвечает: «Послушайте, уважаемый, может быть, есть смысл взять машину подешевле?».

Неожиданный ответ героя анекдота вызвал бурную реакцию в студии НТВ. Оказалось, что мужчина не хочет производить впечатление преуспевающего человека, а просто оказался в затруднительном положении.

«Смысл-то, может быть, и есть, но плита-то с крана у меня упала именно на такую машину», — завершил анекдот Норкин.

Шоу-бизнес,Андрей Норкин,
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