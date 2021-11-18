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Комик Соболев высмеял убившего лося депутата Рашкина

Елена Прошина
46 минут назад

Комик Илья Соболев высмеял признание Валерия Рашкина в убийстве лося. Блогер опубликовал в своем Instagram видеообращение в образе «сына депутата».

Комик Соболев высмеял убившего лося депутата Рашкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой папа депутат и мой папа вчера нашел тушу бенгальского тигра, разделанную, но ему повезло, его никто не поймал, и поэтому не надо говорить, что он ее убил... А мне пора кататься на «Феррари» по бане», - пошутил комик в пародии.

Напомним, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося. Он заявил, что из-за плохой видимости перепутал животное с кабаном.

«На поляне я в биноклю увидел силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком. Я достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости я увидел силуэт парнокопытного, похожего на кабана. Я произвел два выстрела. Охота открыта и разрешение на отстрел парнокопытных было», — сообщил Рашкин на своем официальном YouTube-канале.

Ранее у Рашкина в машине обнаружили останки мертвого лося. Сам депутат сразу же сказал, что не убивал животное, а нашел его тушу на опушке леса.

Шоу-бизнес,Илья Соболев,Валерий Рашкин,Ferrari,КПРФ,Госдума,
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