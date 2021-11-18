Комик Соболев высмеял убившего лося депутата Рашкина

«Мой папа депутат и мой папа вчера нашел тушу бенгальского тигра, разделанную, но ему повезло, его никто не поймал, и поэтому не надо говорить, что он ее убил... А мне пора кататься на «Феррари» по бане», - пошутил комик в пародии.