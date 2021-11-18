Богомолова возмутила травля Джоан Роулинг

Режиссер Константин Богомолов возмутился травлей британской писательницы Джоан Роулинг. В беседе с «Говорит Москва» деятель культуры назвал недопустимым тот факт, что Роулинг не позвали на юбилей первого фильма о Гарри Поттере.

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«Это катастрофа, прям так и напишите. Это безобразие», — заявил режиссер.

Напомним, что ранее на Западе Джоан Роулинг осудили за трансфобные высказываниями, поскольку она раскритиковала идею использовать выражение «люди, которые менструируют». На высказывание Роулинг обиделись не только трансгендеры, но также Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон — исполнители главных ролей в фильмах про Гарри Поттера.