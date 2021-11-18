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Богомолова возмутила травля Джоан Роулинг

Елена Прошина
45 минут назад

Режиссер Константин Богомолов возмутился травлей британской писательницы Джоан Роулинг. В беседе с «Говорит Москва» деятель культуры назвал недопустимым тот факт, что Роулинг не позвали на юбилей первого фильма о Гарри Поттере.

Богомолова возмутила травля Джоан Роулинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это катастрофа, прям так и напишите. Это безобразие», — заявил режиссер.

Напомним, что ранее на Западе Джоан Роулинг осудили за трансфобные высказываниями, поскольку она раскритиковала идею использовать выражение «люди, которые менструируют». На высказывание Роулинг обиделись не только трансгендеры, но также Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон — исполнители главных ролей в фильмах про Гарри Поттера.

Накануне актеры и создатели первого фильма поттерианы воссоединились в специальном выпуске, посвященном 20-летию с момента выхода ленты. При этом юбилей картины отметили без Роулинг. Поклонники франшизы связывают это с ее неоднозначными словами. Известно, что автор серии романов будет фигурировать в архивных кадрах, но не присоединится к съемкам нового материала.

Шоу-бизнес,Эмма Уотсон,Дэниел Рэдклифф,Константин Богомолов,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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