В Госдуме попросили проверить «Голубой огонек» из-за тигренка

У нас тигров нельзя содержать ни в домах, ни в квартирах, ни в телестудиях, ни на «голубых огоньках». <...> Мы не знаем, есть ли у тигрёнка нужные документы, не подвергли ли его опасности. С моей точки зрения, животное испытывало явный дискомфорт и было напугано, — пояснил Бурматов.