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В Госдуме попросили проверить «Голубой огонёк» из-за тигрёнка на шоу

News.ru
28 минут назад

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов собирается обратиться в прокуратуру после появления тигрёнка на съёмках «Голубого огонька». В разговоре с «360» он напомнил, что тигрёнок — не реквизит для шоу, содержать таких животных в квартирах или телестудиях в России запрещено. Он также сообщил о подготовке запросов в надзорные ведомства для проверки условий содержания маленького хищника и его документов.

В Госдуме попросили проверить «Голубой огонек» из-за тигренка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У нас тигров нельзя содержать ни в домах, ни в квартирах, ни в телестудиях, ни на «голубых огоньках». <...> Мы не знаем, есть ли у тигрёнка нужные документы, не подвергли ли его опасности. С моей точки зрения, животное испытывало явный дискомфорт и было напугано, — пояснил Бурматов.

По его мнению, подобное обращение с тигром неприемлемо: он мог пострадать сам или навредить окружающим.

У меня вопрос к тем, кто этого тигра туда принёс. На каких основаниях? Всё ли в порядке с самим животным? — уточнил политик.

Ранее Джиган заказал тигрёнка с доставкой в свой особняк, чтобы порадовать детей. По словам музыканта, маленький хищник немного кусается, но это не опасно и совсем не больно. Подписчики возмутились, куда смотрят зоозащитники, и засыпали рэпера и его жену гневными комментариями.

Шоу-бизнес,Владимир Бурматов,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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