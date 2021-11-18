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Инстаграм Газманова после поддержки вакцинации атаковали боты

РИА "ФедералПресс"
28 минут назад

«Инстаграм» заслуженного артиста России Олега Газманова массово атакуют боты. Предположительно это вызвано словами артиста об антипрививочниках и вакцинации.

Инстаграм Газманова после поддержки вакцинации атаковали боты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я считаю, что антиваксеров вообще нужно удалять из общества. Сейчас выживает не сильнейший, а умнейший – это тот, кто сделал прививку», – заявил Газманов в интервью «Комсомольской правде».

На последних публикациях певца оставляют негативные комментарии пользователи очень похожие на ботов. У них нет публикаций, аватаров, а также не соотносится число подписок и подписчиков.

Под фотографиями Олега Газманова пишут однотипные тезисы о том, что он поддерживает фашизм, экстремизм и так далее. Отметки «Нравится» на этих комментариях оставляют одни и те же аккаунты.

Также певца обвиняют в сегрегации. «Сегрегация, деление людей, фашизм»: пишут в комментариях.

Напомним, Газманов высказался об антипрививочниках в конце октября. «ФедералПресс» писал, что певец назвал их безграмотными и недалекими.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Комсомольская правда,ФедералПресс,
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