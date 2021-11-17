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Выбрана новая «Краса России»

Елена Прошина
52 минуты назад

Жительница Московской области Екатерина Вельмакина победила в национальном фестивале красоты и талантов «Краса России – 2021», пишет ТАСС.

Выбрана новая «Краса России»
Фото: InstagramInstagram

Фестиваль проходил в Сочи. Первой вице-мисс конкурса стала Даниа Шарипова из Татарстана. В номинации «Юная краса России» победила 17-летняя жительница Ижевска Дарья Ченубытова.

Екатерине Вельмакиной как победительнице конкурса вручили корону, изготовленную из серебра с позолотой и украшенную полудрагоценными камнями. Она является произведением русского ювелирного искусства. Корона перешла Вельмакиной от предыдущей победительницы.

В конкурсе участвовали более 50 девушек со всей России. Всего было около тысячи желающих попасть на конкурс.

«Эти конкурсы прекрасны, потому что позволяют девушкам заявить о себе, такой социальный трамплин, где они могут завести новые знакомства, показать свои таланты, получить старт. Главное, чтобы в них [конкурсах] воспитывались правильные ценности», - считает управляющий директор конкурса Татьяна Цимфер.

В состав жюри конкурса традиционно входят известные политики, деятели культуры, спортсмены и журналисты. Миссия фестиваля - популяризировать культуру, здоровый образ жизни и общечеловеческие ценности среди молодежи.

Шоу-бизнес,Татьяна Цимфер,ИТАР-ТАСС,
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