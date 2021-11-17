Выбрана новая «Краса России»

«Эти конкурсы прекрасны, потому что позволяют девушкам заявить о себе, такой социальный трамплин, где они могут завести новые знакомства, показать свои таланты, получить старт. Главное, чтобы в них [конкурсах] воспитывались правильные ценности», - считает управляющий директор конкурса Татьяна Цимфер.