Выбрана новая «Краса России»

Жительница Московской области Екатерина Вельмакина победила в национальном фестивале красоты и талантов «Краса России – 2021», пишет ТАСС.
Фестиваль проходил в Сочи. Первой вице-мисс конкурса стала Даниа Шарипова из Татарстана. В номинации «Юная краса России» победила 17-летняя жительница Ижевска Дарья Ченубытова.
Екатерине Вельмакиной как победительнице конкурса вручили корону, изготовленную из серебра с позолотой и украшенную полудрагоценными камнями. Она является произведением русского ювелирного искусства. Корона перешла Вельмакиной от предыдущей победительницы.
В конкурсе участвовали более 50 девушек со всей России. Всего было около тысячи желающих попасть на конкурс.
«Эти конкурсы прекрасны, потому что позволяют девушкам заявить о себе, такой социальный трамплин, где они могут завести новые знакомства, показать свои таланты, получить старт. Главное, чтобы в них [конкурсах] воспитывались правильные ценности», - считает управляющий директор конкурса Татьяна Цимфер.
В состав жюри конкурса традиционно входят известные политики, деятели культуры, спортсмены и журналисты. Миссия фестиваля - популяризировать культуру, здоровый образ жизни и общечеловеческие ценности среди молодежи.