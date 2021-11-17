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«Мисс Россия» едва не разрушила брак Дмитрия Маликова

Вероника Полынина
21 минуту назад

Брак музыканта Дмитрия Маликова оказался под угрозой из-за романа с победительницей конкурса «Мисс Россия-2010» Ириной Антоненко, пишет «Экспресс-газета».

«Мисс Россия» едва не разрушила брак Дмитрия Маликова
Фото: InstagramInstagram

Роман между Маликовым и Антоненко вспыхнул в 2010 году во время проведения конкурса «Мисс Россия», где Маликов был постоянным членом жюри.

Музыкант якобы даже заявил жене Елене о желании развестись, но брак все же удалось спасти.

Издание утверждает, что Елена Маликова на фоне ревности даже собиралась «подпортить внешность» молодой сопернице.

Дмитрий и Елена Маликовы вместе с 1992 года. До рождения дочери Стефании в 2000 году они жили в гражданском браке. В 2018 году у супругов родился сын Марк, которого им выносила суррогатная мать.

Ирина Антоненко после завоевания титула «Мисс Россия» представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная» и была лицом британского модного бренда Philipp Plein. Позже она начала карьеру актрисы, в 2019 году сыграла Тамару Синявскую в сериале «Магомаев».

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