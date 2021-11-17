Балерина Большого театра прокомментировала новость о попытке суицида

Балерина Большого театра Мариана Гомес на своей странице в Instagram опровергла слухи о попытке суицида и сообщила, что у нее все в порядке.

Фото: Instagram Instagram

«Спешу сообщить, что я абсолютно здорова и физически и морально. То, что вы можете читать в прессе, не более чем провокация и клевета. Все кто меня знает, уверена, подтвердят, что я не способна причинить вред ни себе ни кому-либо еще», -написала балерина.

Она отметила, что не потерпит публичных вмешательств в свою личную жизнь.

«О ложном обвинении трусливого человека я уже сообщила в правоохранительные органы. Пусть они с этим разбираются. Но говорят, черный пиар - тоже пиар. Спасибо, теперь я знаменитость», - добавила Гомес.

Она также сообщила, что слухи о ее беременности – фейк.

Ранее СМИ сообщили, что 34-летняя балерина пыталась покончить жизнь самоубийством в своей квартире в Москве на фоне ссоры с возлюбленным. О ее планах в полицию сообщил ее бойфренд. По его словам, Гомес прислала ему SMS-сообщение, где прослеживались мысли о самоубийстве. По предварительной версии, балерина узнала о беременности и решила обсудить с парнем. Также сообщалось, что накануне она сильно напилась.