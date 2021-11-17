«Просто девочка»: новое фото МакSим восхитило фанатов

«Красавица, просто девочка», «Мариночка, вы просто прелесть», «С этим озорным хвостиком ты выглядишь совсем юной девчонкой», «Обворожительная наша Мариночка».

МакSим перенесла коронавирус этим летом. В середине июня она попала в больницу с высокой температурой и поражением легких около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. После комы МакSим весила чуть больше 30 килограммов.