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Пасынок Джигарханяна рассказал об обнулении его счетов Виталиной

Елена Прошина
45 минут назад

Пасынок Армена Джигарханяна, сын его второй жены Татьяны Власовой, Степан Джигарханян в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал, что расходы на похороны актера оказались больше, чем оставшееся от него наследство.

Пасынок Джигарханяна рассказал об обнулении его счетов Виталиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня есть недоброжелатели, которых я могу обрадовать. Вся процедура похорон, демонтажа памятника Лены, чтобы поставить там новый — расходы на все эти процедуры оказались больше, чем само наследство», — сказал Степан Джигарханян.

По его словам, в результате проверок у актера обнаружили пять счетов. На одном числились две тысячи рублей, на другом — сумма нескольких пенсий, на остальных же и вовсе ничего не было. Из недвижимости актер оставил однушку за МКАДом, в которой какое-то время жил со своей третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

«И, собственно говоря, все, интересного рассказа не получится», — отметил Джигарханян.

При этом пасынок актера убежден, что в «обнулении счетов» виновата Виталина Цымбалюк-Романовская.

«Я неслучайно сказал про четыре обнуленных счета. Армен Борисович слил Виталину в самый выгодный для нее момент. Ей просто повезло по жизни. После этого его здоровье стало резко ухудшаться, 18 госпитализаций, частные клиники, доктора, памятники и похороны. Она бы по миру пошла. А так она ни на что не тратилась в последние годы, только комментировала "он хотел так", "то не то". Я, слава богу, достаточно хорошо устроен, чтобы взять на себя какие-то обязательства, поэтому сам факт этого наследства на меня сильно не влияет», — заключил Степан Джигарханян.

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