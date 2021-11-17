Пасынок Джигарханяна рассказал об обнулении его счетов Виталиной

«Я неслучайно сказал про четыре обнуленных счета. Армен Борисович слил Виталину в самый выгодный для нее момент. Ей просто повезло по жизни. После этого его здоровье стало резко ухудшаться, 18 госпитализаций, частные клиники, доктора, памятники и похороны. Она бы по миру пошла. А так она ни на что не тратилась в последние годы, только комментировала "он хотел так", "то не то". Я, слава богу, достаточно хорошо устроен, чтобы взять на себя какие-то обязательства, поэтому сам факт этого наследства на меня сильно не влияет», — заключил Степан Джигарханян.