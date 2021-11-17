Галкин показал спальню Пугачевой в замке

Максим Галкин показал обстановку в спальне Аллы Пугачевой в их общем замке в подмосковной деревне Грязь. Шоумен заснял интерьер личной комнаты певицы во время записи видео в своем Instagram.

Фото: Instagram Instagram

В ролике видно, что окна в спальне Пугачевой плотно зашторены, освещается помещение несколькими неяркими светильниками на прикроватных тумбочках. Комната не слишком просторная — практически вся мебель в ней стоит вплотную.

В спальне у певицы есть собственный плазменный телевизор, напротив которого стоят журнальный столик и два клетчатых кресла — в одном из них Галкин застал Пугачеву во время записи видео. Кроме того, в комнате есть двуспальная кровать и диван в винтажном стиле, а доминирующим в интерьере является белый цвет. Пользователи сети отметили, что помещение певица обставила со вкусом и без помпезности.