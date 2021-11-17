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Галкин показал спальню Пугачевой в замке

Lenta.ru
55 минут назад

Максим Галкин показал обстановку в спальне Аллы Пугачевой в их общем замке в подмосковной деревне Грязь. Шоумен заснял интерьер личной комнаты певицы во время записи видео в своем Instagram.

Галкин показал спальню Пугачевой в замке
Фото: InstagramInstagram

В ролике видно, что окна в спальне Пугачевой плотно зашторены, освещается помещение несколькими неяркими светильниками на прикроватных тумбочках. Комната не слишком просторная — практически вся мебель в ней стоит вплотную.

Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным

В спальне у певицы есть собственный плазменный телевизор, напротив которого стоят журнальный столик и два клетчатых кресла — в одном из них Галкин застал Пугачеву во время записи видео. Кроме того, в комнате есть двуспальная кровать и диван в винтажном стиле, а доминирующим в интерьере является белый цвет. Пользователи сети отметили, что помещение певица обставила со вкусом и без помпезности.

В феврале стала известна стоимость особняка знаменитостей. По данным источников, возведение шестиэтажного замка обошлось Пугачевой и Галкину в десять миллионов долларов, а на содержание дома они тратят минимум восемь тысяч долларов в месяц. На территории поместья есть бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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