«На себя не похож»: фанаты не узнали Александра Семчева

Новый снимок с Семчевым появился в аккаунте его коллеги Игоря Жижикина . В комментариях многие признались, что Семчев на фото «на себя не похож».

«Семчев на себя не похож», «Обалдеть, а я и не узнал...», «Семчев молодца, похудел», «Семчев молодец! Человек с характером! Трудяга! Да к тому же Человек слова! Как-то в эфире на тв дал слово похудеть и сделал! Успехов, здоровья!», - написали комментаторы.

Александр Семчев похудел на 100 кг в 2019 году. Он рассказывал, что худел без помощи врачей, не пользовался услугами диетологов и не сдавал никаких анализов. По его словам, он придерживался строгой овощной диеты и активно занимался спортом: бегал, плавал, упражнялся с эспандером. Также он признался, что после похудения стал испытывать «проблемки» со здоровьем: головокружения и «дурноту».