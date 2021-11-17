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«На себя не похож»: фанаты не узнали Александра Семчева

Вероника Полынина
19 минут назад

Пользователи Instagram не узнали похудевшего на 100 кг актера Александра Семчева.

«На себя не похож»: фанаты не узнали Александра Семчева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый снимок с Семчевым появился в аккаунте его коллеги Игоря Жижикина. В комментариях многие признались, что Семчев на фото «на себя не похож».

«Семчев на себя не похож», «Обалдеть, а я и не узнал...», «Семчев молодца, похудел», «Семчев молодец! Человек с характером! Трудяга! Да к тому же Человек слова! Как-то в эфире на тв дал слово похудеть и сделал! Успехов, здоровья!», - написали комментаторы.

Александр Семчев похудел на 100 кг в 2019 году. Он рассказывал, что худел без помощи врачей, не пользовался услугами диетологов и не сдавал никаких анализов. По его словам, он придерживался строгой овощной диеты и активно занимался спортом: бегал, плавал, упражнялся с эспандером. Также он признался, что после похудения стал испытывать «проблемки» со здоровьем: головокружения и «дурноту».

Шоу-бизнес,Игорь Жижикин,Александр Семчев,
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