Дибров о Доренко: Сережу ненавидели все

Покойный журналист Сергей Доренко «продал душу за миллион долларов», заявил телеведущий Дмитрий Дибров в интервью «Экспресс-газете».

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«Сережа — самовлюбленный тип, у которого было единственное желание — подзаработать. Сережа — это большевистское отродье, которое полностью саморазоблачилось в интервью Юрию Дудю. Послушайте, Сережу ненавидели все, и я в том числе», - заявил Дибров.

Он отметил, что Доренко интересовали только деньги, и своими заказными материалами он «опозорил весь журналистский цех».

«Сережина харя — иллюстрация слов Рериха: «Идущий за малой добычей с малой добычей и пребудет». Тот миллион баксов, за который он себя продал, и есть ему цена», - сказал Дибров.

По его словам, Доренко «продал свою душу» и перестал быть рукопожатным.

При этом Дибров отметил, что ему «по-человечески жалко», что Доренко «убился на мотоцикле».

Он добавил, что на российском телевидении немало людей, похожих на Сергея Доренко – они «зарабатывают всеми способами».