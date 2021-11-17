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Дибров назвал Сергея Доренко «большевистским отродьем», опозорившим журналистский цех

Вероника Полынина
17 минут назад

Покойный журналист Сергей Доренко «продал душу за миллион долларов», заявил телеведущий Дмитрий Дибров в интервью «Экспресс-газете».

Дибров о Доренко: Сережу ненавидели все
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сережа — самовлюбленный тип, у которого было единственное желание — подзаработать. Сережа — это большевистское отродье, которое полностью саморазоблачилось в интервью Юрию Дудю. Послушайте, Сережу ненавидели все, и я в том числе», - заявил Дибров.

Он отметил, что Доренко интересовали только деньги, и своими заказными материалами он «опозорил весь журналистский цех».

«Сережина харя — иллюстрация слов Рериха: «Идущий за малой добычей с малой добычей и пребудет». Тот миллион баксов, за который он себя продал, и есть ему цена», - сказал Дибров.

По его словам, Доренко «продал свою душу» и перестал быть рукопожатным.

Дибров назвал большинство телезрителей идиотами

При этом Дибров отметил, что ему «по-человечески жалко», что Доренко «убился на мотоцикле».

Он добавил, что на российском телевидении немало людей, похожих на Сергея Доренко – они «зарабатывают всеми способами».

Журналист и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в 2019 году в возрасте 59 лет. Ему внезапно стало плохо во время поездки на мотоцикле по центру Москвы. Врачам не удалось его спасти. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Шоу-бизнес,Сергей Доренко,Дмитрий Дибров,Экспресс-газета,
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