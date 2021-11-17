Дибров назвал большинство телезрителей идиотами

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью «Экспресс газете» назвал 80% телезрителей идиотами.
«Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80% зрителей — идиоты, тогда как 20% — дельные люди, с которыми есть о чем поговорить. Так было и тогда», - сказал Дибров.
Он пояснил, что особенность той эпохи была в том, что люди не думали о деньгах.
Дибров отметил, что игра «Кто хочет стать миллионером?», которую он ведет на «Первом канале», является гармоничным сочетанием ума и денег.
«Считаю, что наша передача — для интеллигентных людей», - заявил телеведущий.
По его словам, передача много лет идет при высоких рейтингах, в прайм-тайм, и работающей над ней команде удалось создать так называемый «телевизионный бутик».
«У нас видно, как ловко работает азарт, но при этом успеваешь получить уникальную информацию об игроке, который сидит за столом. Игрок невольно выдает о себе всю подноготную. Для этого ведущему надо создать такой бульон, в котором он полностью растворится и проявится. Иногда я создаю достоевские ситуации или чеховские. Иногда в моих фразах проскальзывает зощенковское подтрунивание. 90 минут проходят как одна минута», - сказал Дибров.
Дмитрий Дибров – советский и российский телеведущий. Работал на НТВ, «Первом канале», «России-1», «ТВ Центре» и «Звезде». 14 ноября ему исполнилось 62 года.