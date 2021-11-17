Дибров назвал большинство телезрителей идиотами

«У нас видно, как ловко работает азарт, но при этом успеваешь получить уникальную информацию об игроке, который сидит за столом. Игрок невольно выдает о себе всю подноготную. Для этого ведущему надо создать такой бульон, в котором он полностью растворится и проявится. Иногда я создаю достоевские ситуации или чеховские. Иногда в моих фразах проскальзывает зощенковское подтрунивание. 90 минут проходят как одна минута», - сказал Дибров.