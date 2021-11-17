Акиньшина рассказала правду о возврате в Россию

Актриса Оксана Акиньшина призналась, что не живет в Швейцарии уже 3 года. В настоящее время она находится в Москве, об этом она рассказала в Instagram.
«Любимый город и уже родной… за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже 3 года как вернулась в Москву», — поделилась актриса.
В 2017 году появилась информация, что Акиньшина переехала в Швейцарию, так как ее сын учится там в элитной частной школе. Акиньшина поселилась в курортном городке Вилларс в Альпах с мужем Арчилом Геловани и детьми Костей и Эмми.
Уточняется, что для своего сына Оксана и Арчил выбрали частное учебное заведение: международную билингвальную школу La Garenne, которая была создана в 1947 году и является семейной школой на протяжении двух поколений. В данный период в ней обучаются 80 детей, 50 из которых постоянно проживают в самой школе. Также с 80 детьми работают 30 учителей. Принимают туда детей в возрасте от четырех до четырнадцати лет.
В 2018 году Акиньшина делилась с фанатами планами развестись, однако позднее помирилась с супругом.
Однако на протяжении последнего года Оксане приписывают роман с актером Данилой Козловским. Слухи об отношениях между артистами начали распространяться после премьеры фильма «Чернобыль», в котором сам Данила исполнил главную роль, а Оксана сыграла его возлюбленную. Позже предполагаемую пару заметили в одном из столичных кафе, а позднее — на отдыхе в Турции.