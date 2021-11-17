Сын Ефремова расстался с телеведущей Иваковой

Сын Михаила Ефремова Никита расстался с телеведущей Марией Иваковой спустя три года после начала отношений. Об этом 35-летняя Ивакова рассказала в Instagram.
Телеведущая подчеркнула, что ни она, ни Никита не собираются рассказывать подробности расставания и комментировать произошедшее.
«Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих», — заявила Ивакова.
Телеведущая добавила, что с актером они планируют поддерживать дружеские отношения, поскольку разошлись на «хорошей ноте».
В свою очередь Ефремов также опубликовал пост по поводу расставания в Instagram.
«Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути», — написал он.
Напомним, что о романе Ефремова с Иваковой стало известно в 2019 году — тогда они вместе появились на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова.