В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Сын Ефремова расстался с телеведущей Иваковой

Елена Прошина
33 минуты назад

Сын Михаила Ефремова Никита расстался с телеведущей Марией Иваковой спустя три года после начала отношений. Об этом 35-летняя Ивакова рассказала в Instagram.

Сын Ефремова расстался с телеведущей Иваковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая подчеркнула, что ни она, ни Никита не собираются рассказывать подробности расставания и комментировать произошедшее.

«Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих», — заявила Ивакова.

Телеведущая добавила, что с актером они планируют поддерживать дружеские отношения, поскольку разошлись на «хорошей ноте».

В свою очередь Ефремов также опубликовал пост по поводу расставания в Instagram.

«Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути», — написал он.

Напомним, что о романе Ефремова с Иваковой стало известно в 2019 году — тогда они вместе появились на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Шоу-бизнес,Мария Ивакова,Регина Тодоренко,Влад Топалов,Михаил Ефремов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители