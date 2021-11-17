Сын Ефремова расстался с телеведущей Иваковой

«Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих», — заявила Ивакова.