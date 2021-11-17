Кехман снял с репертуара МХАТ спектакль с Бузовой

Владимир Кехман, заняв пост гендиректора МХАТ имени Горького, принял решение об отмене спектакля "Чудесный грузин", одну из второстепенных ролей в котором исполнила Ольга Бузова. Показ постановки был перенесен на неопределенный срок. И, судя по всему, он вряд ли наступит: было решено снять спектакль с репертуара театра. Появление непрофессиональной актрисы Ольги Бузовой на сцене МХАТ некоторое время назад наделало немало шума. Высказывания как с критикой, так и с поддержкой этого решения режиссера Эдуарда Боякова звучат до сих пор. Но в новом сезоне зрители так и не смогли увидеть постановку - сначала ее перенесли на более поздний срок, а с приходом нового директора показ и вовсе отменили. Сам Владимир Кехман причиной своего решения называл плохие продажи билетов. Ольга Бузова была категорически с этим не согласна и заявляла, что у нее есть подтверждения. Владимир Кехман в свою очередь заявил, что тоже может предоставить соответствующие документы. По его словам, на спектакль было продано всего 225 билетов. Говоря в интервью журналу Forbes о своих решениях относительно репертуара, Владимир Кехман отметил, что уже снял спектакль "Чудесный грузин" и думает поступить так же с еще тремя-четырьмя постановками. Он собирается вернуться к старым спектаклям, которые были востребованы у публики. Сам наделавший шума спектакль Владимир Кехман назвал "бездарным", а его режиссера - человеком, который не выполнил взятые на себя обязательства, уничтожил традиции и "устроил балаган", что, по его мнению, и показала история с Ольгой Бузовой. Нужность ее театру он поставил под сомнение - по его словам, ее многочисленные подписчики из соцсетей "не конвертировались" в зрителей МХАТа. А гонорар по сравнению с доходами театра несопоставим. "Теперь она предъявляет театру какие-то деньги, а я считаю, что это она должна была платить нам за то, что выходит на сцену", - заявил он в интервью изданию "Фонтанка".