Галкин опубликовал трогательную фотографию с Пугачевой

«Любовь творит чудеса! Пусть всегда вам будет хорошо и тепло рядом друг с другом и детьми», «Максим, вы такой молодец, продлеваете молодость супруге!», «Красивая и достойная пара!», «Алла Борисовна выглядит просто сногсшибательно», «Ваши фотографии всегда самые лучшие, потому что на них любовь, а это так редко бывает», — искренне написали поклонники на странице в Instagram.