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Галкин опубликовал трогательную фотографию с Пугачевой

Вечерняя Москва
1 час назад

Российский юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал милое фото с певицей Аллой Пугачевой в личном блоге в социальной сети Instagram.

Галкин опубликовал трогательную фотографию с Пугачевой
Фото: InstagramInstagram

На фото супруги позируют на фоне собственного замка в подмосковной деревне Грязь.

Для снимка примадонна отдала предпочтение короткому черному платью, украшенному декоративными молниями, и темным лаковым туфлям на низком каблуке. Образ дополнили аккуратно уложенные волосы, легкий макияж и жемчужные бусы.

Максим Галкин, в свою очередь, выбрал лаконичный наряд: бежевая кофта, джинсы и спортивные кроссовки.

Шоумен решил никак не подписывать фотографию, а лишь поставил смайл сердца.

Подписчики артиста положительно отреагировали на публикацию. При этом коллеги по шоу-бизнесу также прокомментировали фото супругов. К восторженным отзывам присоединились Марина Газманова, Николай Басков, Анита Цой, Алика Смехова, Игорь Гуляев и многие другие звезды.

«Любовь творит чудеса! Пусть всегда вам будет хорошо и тепло рядом друг с другом и детьми», «Максим, вы такой молодец, продлеваете молодость супруге!», «Красивая и достойная пара!», «Алла Борисовна выглядит просто сногсшибательно», «Ваши фотографии всегда самые лучшие, потому что на них любовь, а это так редко бывает», — искренне написали поклонники на странице в Instagram.

До этого российский музыкант и близкий друг Аллы Пугачевой и Максима Галкина Стас Намин рассказал об отношениях Примадонны и ее мужа.

Шоу-бизнес,Марина Газманова,Игорь Гуляев,Максим Галкин,Стас Намин,Анита Цой,Алла Пугачева,Николай Басков,Алика Смехова,
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