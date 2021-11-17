Галкин опубликовал трогательную фотографию с Пугачевой

Российский юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал милое фото с певицей Аллой Пугачевой в личном блоге в социальной сети Instagram.
На фото супруги позируют на фоне собственного замка в подмосковной деревне Грязь.
Для снимка примадонна отдала предпочтение короткому черному платью, украшенному декоративными молниями, и темным лаковым туфлям на низком каблуке. Образ дополнили аккуратно уложенные волосы, легкий макияж и жемчужные бусы.
Шоумен решил никак не подписывать фотографию, а лишь поставил смайл сердца.
Подписчики артиста положительно отреагировали на публикацию. При этом коллеги по шоу-бизнесу также прокомментировали фото супругов. К восторженным отзывам присоединились Марина Газманова, Николай Басков, Анита Цой, Алика Смехова, Игорь Гуляев и многие другие звезды.
«Любовь творит чудеса! Пусть всегда вам будет хорошо и тепло рядом друг с другом и детьми», «Максим, вы такой молодец, продлеваете молодость супруге!», «Красивая и достойная пара!», «Алла Борисовна выглядит просто сногсшибательно», «Ваши фотографии всегда самые лучшие, потому что на них любовь, а это так редко бывает», — искренне написали поклонники на странице в Instagram.
До этого российский музыкант и близкий друг Аллы Пугачевой и Максима Галкина Стас Намин рассказал об отношениях Примадонны и ее мужа.