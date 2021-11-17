Бузова получила неизлечимую травму

Представитель певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал, что на съемках одного из шоу артистка получила травму руки. Сейчас ей приходится проходить через процедуры, которые помогут избавиться от боли.
"Это сложная для нас история. У Оли действительно серьезная проблема с рукой. Недавно снова пришлось делать МРТ, чтобы снова понять, в чем проблема. Сейчас за Олей смотрят врачи. Любое напряжение на кисть противопоказано", - цитирует Богославского "СтарХит".
По его словам, эта и другие травмы появились у Ольги после участия в шоу "Я смогу" и "Ледниковый" период.
"К сожалению, они были настолько сильными, что вылечить их невозможно. То есть они всегда будут давать о себе знать. Вы знаете, как Оля все принимает близко к сердцу и как ее это эмоционально выматывает. К сожалению, некоторые не думают об этом и готовы ради своей мимолетной выгоды растаптывать все, что Оля для них сделала. Бог им судья!" — в сердцах высказался Богославкий.
Ранее сообщалось, что пострадавшему на съемках фильма "Раст" мужчине удалили часть руки.