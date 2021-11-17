Суд оштрафовал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду

«Постановлением Басманного районного суда Москвы от 17 ноября 2021 года ООО «Муз ТВ Операционная компания» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн руб.», - заявила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

Телеканалу грозил штраф до 1 млн руб., также суд мог приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток. Протокол в отношении «Муз-ТВ» Роскомнадзор составил из-за трансляции «Премии Муз-ТВ», на которой блогер Даня Милохин появился в розовом мини-платье, а исполнители Филипп Киркоров и Давид Манукян (Дава) - в образе молодоженов. Позднее мировой судья должен рассмотреть аналогичный протокол в отношении программного продюсера телеканала Андрея Разыграева, ему могут назначить до 200 тыс. руб. штрафа.