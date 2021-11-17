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Волочкова обозвала Дану Борисову марамойкой.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Российская балерина Анастасия Волочкова обозвала телеведущую Дану Борисову лохушкой и марамойкой после скандальных высказываний в свой адрес. Дана призвала Волочкову обратиться к врачам из-за алкогольной зависимости. Видео появилось на портале «Life.ru».

Балерина отметила, что никто не имеет права судить и оценивать ее образ жизни и не нуждается в чьих-либо советах. Также Волочкова сказала, что хейт в свой адрес терпеть не намерена.

«Не хочу я ни про каких марамоек говорить. Я за свою жизнь сделала столько, сколько не под силу этим марамойкам и лохушкам. Хейтеры ничего не скажут о моем творчестве», - высказалась танцовщица во время интервью журналистам.

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