Российская балерина Анастасия Волочкова обозвала телеведущую Дану Борисову лохушкой и марамойкой после скандальных высказываний в свой адрес. Дана призвала Волочкову обратиться к врачам из-за алкогольной зависимости. Видео появилось на портале «Life.ru».
Балерина отметила, что никто не имеет права судить и оценивать ее образ жизни и не нуждается в чьих-либо советах. Также Волочкова сказала, что хейт в свой адрес терпеть не намерена.
«Не хочу я ни про каких марамоек говорить. Я за свою жизнь сделала столько, сколько не под силу этим марамойкам и лохушкам. Хейтеры ничего не скажут о моем творчестве», - высказалась танцовщица во время интервью журналистам.