Российская балерина Анастасия Волочкова обозвала телеведущую Дану Борисову лохушкой и марамойкой после скандальных высказываний в свой адрес. Дана призвала Волочкову обратиться к врачам из-за алкогольной зависимости. Видео появилось на портале «Life.ru».

Балерина отметила, что никто не имеет права судить и оценивать ее образ жизни и не нуждается в чьих-либо советах. Также Волочкова сказала, что хейт в свой адрес терпеть не намерена.