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Близкие первого солиста "На-На" Юрина пытаются отправить его на лечение от алкоголизма

Газета.Ruиещё 1
56 минут назад

Бывший солист культовый группы "На-На" Валерий Юрин злоупотребляет алкоголем. Как пишет КП, близкие музыканта пытаются отправить его на принудительное лечение от пагубной зависимости.

"Погибает": близкие солиста "На-На" забили тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приятель артиста Андрей Назаров заявил о своем друге:

"Погибает человек. По-другому и не скажешь".

По его словам, Юрин вошел в "длительный запой" с дня рождения своего друга в декабре прошлого года.

"И весь этот год Валерка не просыхает. Пьет каждый божий день, без разбора — все, что горит", - сокрушается Назаров.

Он рассказал, что тот совершенно забросил творчество и не проявляет интереса к гитаре и вокалу. Назаров также раскрыл, что недавняя госпитализация Юрина была связана с запоем, а не только, как писали СМИ – с оторвавшемся тромбом.

Также пойти лечиться от алкоголизма уговаривает 54-летнего Юрина его возлюбленная Наталья. Она прокомментировала ситуацию:

"Если сейчас его не остановить, второй тромб оторвется, и это Валеру убьет. Вспомните Диму Марьянова, у него те же проблемы были. Ушел такой молодой, красивый, талантливый...".

Юрин поехать в реабилитационный центр не хочет. Назаров говорит, что его образ жизни скатился до "полубомжа": не работает и пьет все, что несут в его квартиру собутыльники.

Ранее представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин пожаловался, что солист группы "На-На" Валерий Юрин угрожает его клиенту расправой.

Шоу-бизнес,Вадим Горжанкин,Валерий Юрин,Бари Алибасов,Андрей Назаров,
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