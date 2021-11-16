Раскрыто местонахождение Виктора Пелевина

Стало известно местонахождение российского писателя Виктора Пелевина. Как сообщает Telegram-канал Mash, который опубликовал первую за 20 лет фотографию автора, журналистам удалось отыскать его на острове Самуи в Таиланде.

Фото: ТАСС ТАСС

Как выяснило издание, Пелевин провел в странствиях 2017 и 2018 год, проездом оказываясь в России — чтобы совершить пересадку с одного авиарейса на другой. Последний раз в стране писатель побывал 30 ноября 2019 года — тогда Пелевин сел на самолет Москва — Бангкок и больше не возвращался в страну.

Чтобы выяснить это, журналисты нашли «подсказку» в романе «Непобедимое Солнце», изучив путь главной героини книги Александры Орловой, а также сверив описание места, где персонаж пробыла на «ритрите».

Проверив все списки пассажиров они выяснили, что Пелевин отправился в Таиланд, где несколько раз продлевал загранпаспорт и вид на жительство. Сейчас писатель более года проживает в отеле, название которого в издании говорить не стали — чтобы «не портить ему жизнь».

Напомним, что Пелевин крайне редко появляется на публике. В последний раз писателя заметили на Литературном симпозиуме в Токио в 2001 году, где и было сделано последнее из известных фото.

При этом желание сохранить в тайне свою личность нередко приводило к различным слухам об авторе. Например, в 2012 году журналист Александр Гордон высказал сомнения о существовании Пелевина – якобы, вместо одного человека книги пишет сразу группа людей.