«Скромно живу»: Собчак озвучила свои доходы

Журналистка Ксения Собчак заявила, что живет довольно скромно относительно уровня своих доходов. Как отметила телеведущая в интервью журналу Tatler , у нее нет зарубежной недвижимости или дворцов в России.

Как пояснила Собчак, со своим мужем Константином Богомоловым они почти достроили дом площадью 1,5 тысячи квадратных метров с бассейном и баней. Кроме того, в скором времени пара хочет приобрести квартиру в Москве — режиссер предпочитает апартаменты на Дмитровке, однако у супругов есть ещё вариант в Хамовниках. Однако он не очень нравится Богомолову — для него этот район «те же выселки, что и Горки».