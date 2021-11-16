«Скромно живу»: Собчак озвучила свои доходы

Журналистка Ксения Собчак заявила, что живет довольно скромно относительно уровня своих доходов. Как отметила телеведущая в интервью журналу Tatler, у нее нет зарубежной недвижимости или дворцов в России.
Как пояснила Собчак, со своим мужем Константином Богомоловым они почти достроили дом площадью 1,5 тысячи квадратных метров с бассейном и баней. Кроме того, в скором времени пара хочет приобрести квартиру в Москве — режиссер предпочитает апартаменты на Дмитровке, однако у супругов есть ещё вариант в Хамовниках. Однако он не очень нравится Богомолову — для него этот район «те же выселки, что и Горки».
«У меня нет ни дворцов, ни недвижимости за рубежом. Я по свои заработкам скромно живу», — подчеркнула Собчак.
При этом две недели назад в интервью для YouTube-проекта «Есть вопросики» с Идой Галич она заявила, что зарабатывает порядка 280 млн рублей в год. При этом ее доход никак не связан с Министерством культуры.