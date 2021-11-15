Дочь Заворотнюк отложила свадьбу из-за болезни матери

Анна Заворотнюк отложила свадьбу из-за болезни матери, актрисы Анастасии Заворотнюк.
Отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Анна Заворотнюк призналась, что болезнь матери разделила ее жизнь на «до» и «после».
25-летняя дочь актрисы сообщила, что планировала свадьбу со своим возлюбленным, когда узнала о диагнозе матери. Свадьбу решено было отложить, и теперь девушка не уверена, что вообще хочет устраивать пышное торжество.
«В это время у меня не было никакого настроения устраивать торжество. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Поэтому сейчас это все в подвешенном состоянии. Я до сих пор не понимаю, хочется мне этого или не хочется. Я имею в виду именно свадьбу конкретно», - написала Заворотнюк.
Анна и ее жених по-прежнему вместе. Как сообщает «Комсомольская правда», молодые люди познакомились шесть лет назад во время учебы в США. После окончания обучения они вернулись в Москву.
В 2019 году стало известно, что Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга - глиобластомой.