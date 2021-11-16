Собчак рассказала о своих заработках

Ксения Собчак высказалась, что живёт довольно скромно по своим заработкам. Телеведущая заявила, что у неё нет дворцов или зарубежной недвижимости, сообщает Tatler.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В интервью журналу экс-ведущая «Дома-2» поведала, что они с мужем Константином Богомоловым почти достроили дом площадью полторы тысячи квадратных метров. В нём есть бассейн и баня. Также пара выбирает квартиру в столице. Режиссёр предпочитает апартаменты на Дмитровке, но у супругов есть ещё вариант в Хамовниках, который Богомолову не очень-то нравится. По его словам, это такие же выселки, как и Горки.

У меня нет ни дворцов, ни недвижимости за рубежом. Я по свои заработкам скромно живу, — резюмировала Собчак.

Между тем, буквально две недели назад Ксения Собчак хвалилась, сколько она зарабатывает в год. В интервью YouTube-шоу «Есть вопросики» с блогером Идой Галич она заявила, что получает более $4 млн в год (280 млн рублей). При этом Собчак уточнила, что её доход никак не связан с Министерством культуры.