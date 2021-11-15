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Внебрачный сын Игоря Крутого подарил композитору внука

Слово и Делоиещё 3
1 час назад

Популярный российский композитор, пианист и певец Игорь Крутой снова стал дедушкой. Его внебрачный сын Яков сообщил подписчикам о рождении наследника.

Внебрачный сын Игоря Крутого впервые стал отцом
Фото: Агентство городских новостей Москва / Кирилл ЗыковАгентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Сын Крутого и его супруга пока не сообщили имя новорожденного. Новоиспеченный отец признался в посте, что малыш появился на свет 14 ноября. Теперь поклонники ожидают реакцию Крутого, который стал дедушкой в четвертый раз.

О существовании внебрачного сына композитор узнал несколько лет назад, передает «Дни24». Молодой человек самостоятельно решил связаться со звездным отцом. Первоначально Крутой не поверил в его слова, считая, что мужчина очередной мошенник.

«Как-то я признался дочери Саше в том, что у меня есть сын. Она нашла его в соцсетях, написала ему с предложением о встрече. Яков ответил, мол, да, конечно. Я не знал о его существовании, а когда узнал — не поверил. Поначалу Яков нашел телефон моего старшего сына, который мне обо всем рассказал», — ранее сообщал музыкант.

Позже ДНК-тест подтвердил их родство. Крутой познакомил с родственниками сына, который теперь является полноценным членом звездной семьи российского композитора.

Шоу-бизнес,Игорь Крутой,
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