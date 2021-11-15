Внебрачный сын Игоря Крутого впервые стал отцом

«Как-то я признался дочери Саше в том, что у меня есть сын. Она нашла его в соцсетях, написала ему с предложением о встрече. Яков ответил, мол, да, конечно. Я не знал о его существовании, а когда узнал — не поверил. Поначалу Яков нашел телефон моего старшего сына, который мне обо всем рассказал», — ранее сообщал музыкант.