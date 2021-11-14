Мама Королевой получает завидную пенсию

Людмила Порывай, мама певицы Наташи Королевой, эмигрировала в США после смерти супруга в 1993 году. В Америке она и устроила свое личное счастье – вышла замуж за эмигранта из России Игоря Эльперина, который к тому времени смог развернуть собственный бизнес, пишут pensnews.ru

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Людмила не работала ни дня, однако при наступлении пенсионного возраста ей начислили ежемесячную выплату по старости. В переводе на российские деньги ее пенсия равна приблизительно 43 тысячам рублей. Супруг получает значительно больше – 2000 долларов. Кроме того, у Порывай в собственности несколько квартир, которые она сдает в аренду.