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Мама Королевой получает завидную пенсию

Ирина Лебедева
15 минут назад

Людмила Порывай, мама певицы Наташи Королевой, эмигрировала в США после смерти супруга в 1993 году. В Америке она и устроила свое личное счастье – вышла замуж за эмигранта из России Игоря Эльперина, который к тому времени смог развернуть собственный бизнес, пишут pensnews.ru

Мама Королевой получает завидную пенсию
Фото: InstagramInstagram

Людмила не работала ни дня, однако при наступлении пенсионного возраста ей начислили ежемесячную выплату по старости. В переводе на российские деньги ее пенсия равна приблизительно 43 тысячам рублей. Супруг получает значительно больше – 2000 долларов. Кроме того, у Порывай в собственности несколько квартир, которые она сдает в аренду.

По утрам Порывай заставляет себя бегать. 75-летняя женщина не может встать в один ряд с молодыми спортсменами, но быстрым шагом идет к океану. На пляже звездная мама купается, занимается йогой и общается с людьми.

Шоу-бизнес,Людмила Порывай,Наташа Королева,
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