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На Ваганьковском кладбище открыли памятник Джигарханяну

Ирина Лебедева
17 минут назад

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020 года. Великому актеру было 85 лет.

На Ваганьковском кладбище открыли памятник Джигарханяну
Фото: РамблерРамблер

В первую годовщину смерти актера его коллеги, близкие родные собрались на Ваганьковском кладбище на торжественное открытие памятного монумента.

Памятник создан заслуженными художниками России и Армении Ваге и Микаэль Согоян.

Армен Борисович изображен в образе Сократа, присевшего на гранитные подмостки. Спектакль «Беседы с Сократом» был одним из его любимых. Авторы целенаправленно показали мастера сцены уже немолодым человеком – именно такого Джигарханяна помнит большинство зрителей, - информирует 5 Канал.

Армен Джигарханян стал одним из самых востребованных и любимых публикой актеров в истории советского и российского кинематографа. Он сыграл в кино более 250 ролей. Самые известные – в фильмах "Треугольник" "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" "Город Зеро" , "Паспорт" "Цареубийца".

Первая жена - актриса Алла Ванновская. Дочь от первого брака Елена погибла в 1987 году. Вторая - Татьяна Власова, приемный сын Степан. Третий непродолжительный брак с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской завершился скандальным разводом

Армен Джигарханян - народный артист СССР (1985). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2010, 1995, 2005), орденом Почета Армении (2010). Он – лауреат множества театральных и кинематографических премий. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер.

Шоу-бизнес,Микаэль Согоян,Татьяна Власова,Армен Джигарханян,
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