На Ваганьковском кладбище открыли памятник Джигарханяну

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020 года. Великому актеру было 85 лет.

Фото: Рамблер Рамблер

В первую годовщину смерти актера его коллеги, близкие родные собрались на Ваганьковском кладбище на торжественное открытие памятного монумента.

Памятник создан заслуженными художниками России и Армении Ваге и Микаэль Согоян.

Армен Борисович изображен в образе Сократа, присевшего на гранитные подмостки. Спектакль «Беседы с Сократом» был одним из его любимых. Авторы целенаправленно показали мастера сцены уже немолодым человеком – именно такого Джигарханяна помнит большинство зрителей, - информирует 5 Канал.

Армен Джигарханян стал одним из самых востребованных и любимых публикой актеров в истории советского и российского кинематографа. Он сыграл в кино более 250 ролей. Самые известные – в фильмах "Треугольник" "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" "Город Зеро" , "Паспорт" "Цареубийца".

Первая жена - актриса Алла Ванновская. Дочь от первого брака Елена погибла в 1987 году. Вторая - Татьяна Власова, приемный сын Степан. Третий непродолжительный брак с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской завершился скандальным разводом