Руссо обвинил Пригожина в распространении сплетен

Авраам Руссо был гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В частности, Лера Кудрявцева задавала ему вопросы о семье и детях. Музыкант решительно отверг предположения о его брошенных внебрачных детях. Руссо рассказал, что у него с женой Морелой две дочери. Старшей 14, младшей исполнилось семь лет.

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В появлении подобных слухов музыкант винит продюсера Иосифа Пригожина, - рассказывает ФАН.

«Этот друг ваш Пригожин по-всякому пытался снабжать прессу... Если бы был у меня ребенок внебрачный, я бы сказал», - твердо заявил певец.

Он объяснил, что у него с давних пор очень много вопросов в Пригожину, который в свое время создал Руссо множество проблем.

В начале двухтысячных Руссо мог похвастаться своей популярностью – певец давал по 290 концертов за год. Когда артисту пришлось уйти со сцены, он не стал обращаться за помощью к коллегам, хотя мог воспользоваться знакомством с певицей Аллой Пугачевой. Он считает, что с проблемами человек должен бороться самостоятельно.