В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Руссо обвинил Пригожина в распространении сплетен

Ирина Лебедева
24 минуты назад

Авраам Руссо был гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В частности, Лера Кудрявцева задавала ему вопросы о семье и детях. Музыкант решительно отверг предположения о его брошенных внебрачных детях. Руссо рассказал, что у него с женой Морелой две дочери. Старшей 14, младшей исполнилось семь лет.

Руссо обвинил Пригожина в распространении сплетен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В появлении подобных слухов музыкант винит продюсера Иосифа Пригожина, - рассказывает ФАН.

«Этот друг ваш Пригожин по-всякому пытался снабжать прессу... Если бы был у меня ребенок внебрачный, я бы сказал», - твердо заявил певец.

Он объяснил, что у него с давних пор очень много вопросов в Пригожину, который в свое время создал Руссо множество проблем.

В начале двухтысячных Руссо мог похвастаться своей популярностью – певец давал по 290 концертов за год. Когда артисту пришлось уйти со сцены, он не стал обращаться за помощью к коллегам, хотя мог воспользоваться знакомством с певицей Аллой Пугачевой. Он считает, что с проблемами человек должен бороться самостоятельно.

Спустя 15 лет Авраам Руссо возвращается в шоу-бизнес и уверен, что ему удастся вернуть былую популярность. В становлении на новый путь артиста ему помог проект «Суперстар» на НТВ.

Шоу-бизнес,Авраам Руссо,Иосиф Пригожин,Алла Пугачева,Лера Кудрявцева,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители