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Подвыпившую Волочкову выгнали из отеля в Турции

Ирина Лебедева
1 час назад

Анастасию Волочкову пригласили на некое мероприятие в Турции. Вела его актриса и певица Анна Калашникова, она же и рассказала потом в эфире телепрограммы на НТВ, что поездка эта была для балерины отдыхом. И можно было расслабиться.

Анастасия отдыхала. Вокруг нее было много поклонников.

«Все люди из бизнеса, обеспеченные. Может, ей кто-то понравился?» - сказала Калашникова.

Но в какой-то момент эпатажная артистка, видимо, слишком много выпила. Во всяком случае, завязался конфликт, Волочкова начала скандалить с употреблением обсценной лексики. Вокруг были не только взрослые, но и дети. «Пьяный» концерт снимали на телефоны. Позднее в интернет выложили видео, запечатлевшее, как Анастасию сажают в машину и увозят. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о романе с голливудским актером Джимом В интервью ведущей Youtube-шоу «ДаДа — НетНет» Волочкова сообщила, что Джим Керри прилетел в Москву на частном самолете, чтобы увидеть ее в балете «Жизель» на сцене Большого театра.

После спектакля Волочкова решила показать голливудской знаменитости Москву и повела его гулять на Воробьевы горы. В то время у Анастасии были отношения с бизнесменом Сулейманом Керимовым, поэтому во время прогулки их сопровождали охранники с автоматами.

По словам Волочковой, они с Керри очень понравились друг другу, но уже тогда понимали, что не смогут быть вместе.

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