«Переломы руки, ноги, ребер»: Васильева о состоянии Сафоновой

Елена Сафонова, актриса, полюбившаяся российской публике по ролям в фильмах «Зимняя вишня» и «Принцесса на бобах», на прошедшей неделе попала в аварию. За рулем иномарки, которая столкнулась с машиной актрисы, была молодая девушка, по предварительным данным, она не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. ДТП произошло в столице на проспекте Мира, сообщает Московский Комсомолец».

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Сейчас звезда находится в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.

Ее коллега и подруга актриса Татьяна Васильева рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ о состоянии Елены.

Жизни Сафоновой нет угрозы, но лечиться ей придется достаточно долго.

«У нее зафиксированы переломы руки и ребер. Также у нее повреждены ноги»,- рассказала Васильева.