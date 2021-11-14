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«Переломы руки, ноги, ребер»: Васильева о состоянии Сафоновой

Ирина Лебедева
19 минут назад

Елена Сафонова, актриса, полюбившаяся российской публике по ролям в фильмах «Зимняя вишня» и «Принцесса на бобах», на прошедшей неделе попала в аварию. За рулем иномарки, которая столкнулась с машиной актрисы, была молодая девушка, по предварительным данным, она не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. ДТП произошло в столице на проспекте Мира, сообщает Московский Комсомолец».

«Переломы руки, ноги, ребер»: Васильева о состоянии Сафоновой
Фото: ТАССТАСС

Сейчас звезда находится в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.

Ее коллега и подруга актриса Татьяна Васильева рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ о состоянии Елены.

Звезда «Зимней вишни» попала в больницу

Жизни Сафоновой нет угрозы, но лечиться ей придется достаточно долго.

«У нее зафиксированы переломы руки и ребер. Также у нее повреждены ноги»,- рассказала Васильева.

Виновником ДТП, согласно кадрам с видеорегистратора, которое оказалось в распоряжении Telegram-канала «112», стал водитель BMW, нарушивший правила дорожного движения. Всего в аварии пострадали три легковых автомобиля. Елена Сафонова находилась за рулем Hyundai. Ее и еще одного пострадавшего доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Николая Склифосовского.

Шоу-бизнес,Елена Сафонова,Татьяна Васильева,Московский комсомолец,НТВ,
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