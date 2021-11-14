«Переломы руки, ноги, ребер»: Васильева о состоянии Сафоновой

Елена Сафонова, актриса, полюбившаяся российской публике по ролям в фильмах «Зимняя вишня» и «Принцесса на бобах», на прошедшей неделе попала в аварию. За рулем иномарки, которая столкнулась с машиной актрисы, была молодая девушка, по предварительным данным, она не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. ДТП произошло в столице на проспекте Мира, сообщает Московский Комсомолец».
Сейчас звезда находится в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.
Ее коллега и подруга актриса Татьяна Васильева рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ о состоянии Елены.
Жизни Сафоновой нет угрозы, но лечиться ей придется достаточно долго.
«У нее зафиксированы переломы руки и ребер. Также у нее повреждены ноги»,- рассказала Васильева.
Виновником ДТП, согласно кадрам с видеорегистратора, которое оказалось в распоряжении Telegram-канала «112», стал водитель BMW, нарушивший правила дорожного движения. Всего в аварии пострадали три легковых автомобиля. Елена Сафонова находилась за рулем Hyundai. Ее и еще одного пострадавшего доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Николая Склифосовского.