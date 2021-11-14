Прилучный оскандалился: уснул в монастыре

Павел Прилучный, как сообщают СМИ, после скандального развода с Агатой Муцениеце стал посещать святые места. Появился у него и духовный наставник, который помогает «Паше-колотушке» обратиться к религии, - информирует Экспресс Газета.
«Появился батюшка, к которому я хожу последние два года. Классный мужик, отец Виталий. Часто ко мне приезжает, службы проводит», — рассказал Прилучный в интервью НТВ.
И вот в одной такой поездке с актером произошел досадный казус. Павел приехал в один из монастырей в Ярославской области, зашел вовнутрь, сел на скамейку и уснул.
«Мы выехали около пяти утра. Я выпил два энергетика и кофе. Зашел в церковь, сел и через секунды уснул. Ко мне матушка подходит, говорит: „Вставай, вставай, просыпайся“. Как я мог уснуть? Она сказала, что у них все тут спят».
В феврале 2020 года стало известно о расставании Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. Они были женаты с 2011 года и стали родителями двоих детей, суд расторг их брак в июне 2020-го. Перед расставанием Муцениеце опубликовала видео, в котором плача рассказала, что нетрезвый Прилучный ведет себя агрессивно и неадекватно.