Прилучный оскандалился: уснул в монастыре

«Мы выехали около пяти утра. Я выпил два энергетика и кофе. Зашел в церковь, сел и через секунды уснул. Ко мне матушка подходит, говорит: „Вставай, вставай, просыпайся“. Как я мог уснуть? Она сказала, что у них все тут спят».