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Прилучный оскандалился: уснул в монастыре

Ирина Лебедева
47 минут назад

Павел Прилучный, как сообщают СМИ, после скандального развода с Агатой Муцениеце стал посещать святые места. Появился у него и духовный наставник, который помогает «Паше-колотушке» обратиться к религии, - информирует Экспресс Газета.

Прилучный оскандалился: уснул в монастыре
Фото: InstagramInstagram

«Появился батюшка, к которому я хожу последние два года. Классный мужик, отец Виталий. Часто ко мне приезжает, службы проводит», — рассказал Прилучный в интервью НТВ.

И вот в одной такой поездке с актером произошел досадный казус. Павел приехал в один из монастырей в Ярославской области, зашел вовнутрь, сел на скамейку и уснул.

«Мы выехали около пяти утра. Я выпил два энергетика и кофе. Зашел в церковь, сел и через секунды уснул. Ко мне матушка подходит, говорит: „Вставай, вставай, просыпайся“. Как я мог уснуть? Она сказала, что у них все тут спят».

В феврале 2020 года стало известно о расставании Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. Они были женаты с 2011 года и стали родителями двоих детей, суд расторг их брак в июне 2020-го. Перед расставанием Муцениеце опубликовала видео, в котором плача рассказала, что нетрезвый Прилучный ведет себя агрессивно и неадекватно.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,НТВ,
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