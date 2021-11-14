«Трещина в ребре»: Бородина получила травму на шоу «Ледниковый период»

Ксения Бородина, которая отчаянно борется за участие в шоу «Ледниковый период», упала на льду, и не без последствий. Ее очередное выступление, на котором она и ее партнер Дмитрий Соловьев показали номер по мотивам музыкального фильма «Обыкновенное чудо», окончилось неудачей.
Телеведущая готовилась и старательно репетировала, пара надеялась, что этот номер будет лучшим и их позиции на проекте укрепятся. Однако ничего не получилось.
Об этом Ксения рассказала в инстаграме. Правда, телеведущая, даже с трещиной в ребре, собирается продолжать выступления. Из проекта она уходить не планирует.
Подписчики поддерживают Бородину.
«Умница , Ксю. Все падают , но не все так могут подняться и продолжить с улыбкой свой бой! Браво».
Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина сделала дорогой подарок матери Инне в честь 61-го дня рождения. Бывшая ведущая телешоу «Дом 2» выложила серию видео и фото, на которых запечатлено празднование торжества в одном из московских ресторанов, куда она отправилась вместе с семьей. На опубликованных кадрах видно, как Бородина подарила матери украшение от ювелирного дома Cartier, чем вызвала у женщины слезы.
Уточняется, что подарком стали часы Panthere из розового золота, стоимость которых оценивается в 2,1 млн рублей. Также сказано, что изделие с кварцевым циферблатом и механизмом украшает дорожка из бриллиантов.